- Bitlis'te kardan dağlar oluştu - Son Dakika

- Bitlis'te kardan dağlar oluştu

BİTLİS - Türkiye'nin en çok kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te adeta kardan dağlar oluştu.

Kar yağışının durmasının ardından gerek çatılardaki karların düşmesi gerekse iş makinelerinin bir kenara yığmasından dolayı Bitlis'in hemen hemen her yerinde küçük küçük dağlar oluştu. İl özel idaresi, Karayolları ve Bitlis Belediyesi karla mücadelelerini geceli gündüzlü sürdürürken, il genelinde toplamda 7 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Bitlis Belediyesi ekipleri kamyonlarla karı şehir dışına taşırken, il özel idaresi ise kapalı bulunan 7 köy yolunu açmak için mücadele veriyor.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yarından sonra kar yağışının yeniden başlayacağı belirtildi.