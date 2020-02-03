Bitlis'te kardan kapanan 575 yerleşim yeri, ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bitlis'te kardan kapanan 575 yerleşim yeri, ulaşıma açıldı

Bitlis'te, hafta sonu etkisinin artmasıyla 600 yerleşim yerinin kapanmasına neden olan kar yağışı sonrası ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürerek, 575 yerleşim birimini ulaşıma açtı. Kalan 25 yerleşim yerinin de kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada; 9 şantiyede, 90 kişilik personel ve 70 iş makinesi ile çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gece gündüz çalışma yürütülerek, 575 köy ve mezra yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri ise yerdeki kar kalınlığının 102 santimetre olduğunu, 2 gün içinde hafif kar yağışı beklendiğini belirtti. Belediye ekipleri de gece saatlerine kadar çalışarak, okul bahçelerinde karla mücadele yürüttü. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, öğrencilerin eğitimini etkilememesi için Bitlis merkezdeki okulların bahçelerindeki karların iş makineleriyle gece saatlerine kadar temizlendiğini söyledi.