Kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı - Son Dakika
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Kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

09.03.2022 19:52

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan hasta, jandarma ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan hasta, jandarma ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Kömüryakan köyünde ikamet eden Şevket İletmiş, rahatsızlanan eşini özel aracıyla hastaneye götürmek için yola çıktı.

Yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı Kömüryakan ve Konuksayar köyleri arasında aracıyla mahsur kalan İletmiş, İl Özel İdaresi ile İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Jandarma ve karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan İletmiş ile eşi kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı
Kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı
Kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı
Kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı
Kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

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Jandarma, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı - Son Dakika


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