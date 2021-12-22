Üye Girişi
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA - Son Dakika

BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

22.12.2021 13:31

BİTLİS'te, 4 gün aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle 258 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te, 4 gün aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle 258 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasının ardından kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, hummalı bir çalışma başlattı.

Bitlis'te 4 gün boyunca aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 258 köy ve mezra yolu ulaşıma kapahdı. Kar kalınlığının kent merkezinde 75 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştığı belirtilirken, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından 258 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin mesai kavramı gözetmeden çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kurtkan, kentteki karla mücadele çalışmalarının 50 iş makinesi ve 75 personelle yürütüldüğünü, kapanan yolların en kısa zamanda ulaşıma açılacağını ifade etti.

YOLCU OTOBÜSÜ KAZALARI Bu arada kar yağışı sonrası, yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları da unutulmadı. Bazı kişiler, yaban hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı. Öte yandan dün akşam Bitlis- Van kara yolunda kaza yapan 2 yolcu otobüsünde yaralanan 24 yaralılının Bitlis ve Gevaş devlet hastanelerindeki tedavileri ise sürüyor. Sağlık durumları iyi olan yaralılardan bazılarının gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.

BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA - Son Dakika


YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09

Son Dakika Haberleri
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
13:48 Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
13:12 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
13:07 Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler
13:07 Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 14:09:06. #1.12#
SON DAKİKA: BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement