BİTLİS'TE, KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA - Son Dakika

BİTLİS'te, 4 gün aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle 258 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasının ardından kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, hummalı bir çalışma başlattı.

Bitlis'te 4 gün boyunca aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 258 köy ve mezra yolu ulaşıma kapahdı. Kar kalınlığının kent merkezinde 75 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştığı belirtilirken, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından 258 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin mesai kavramı gözetmeden çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kurtkan, kentteki karla mücadele çalışmalarının 50 iş makinesi ve 75 personelle yürütüldüğünü, kapanan yolların en kısa zamanda ulaşıma açılacağını ifade etti.

YOLCU OTOBÜSÜ KAZALARI Bu arada kar yağışı sonrası, yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları da unutulmadı. Bazı kişiler, yaban hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı. Öte yandan dün akşam Bitlis- Van kara yolunda kaza yapan 2 yolcu otobüsünde yaralanan 24 yaralılının Bitlis ve Gevaş devlet hastanelerindeki tedavileri ise sürüyor. Sağlık durumları iyi olan yaralılardan bazılarının gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.