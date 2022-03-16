Bitlis'te kardan tüneller dönemi... Kar kalınlığının 9 metreye ulaştığı Bitlis'te mahallelerde kardan tüneller oluştu - Son Dakika

Bitlis'te kardan tüneller dönemi... Kar kalınlığının 9 metreye ulaştığı Bitlis'te mahallelerde kardan tüneller oluştu

BİTLİS Bitlis'te bu kış mevsimi düşen karın kalınlığı 9 metreye yaklaşırken, vatandaşlar ise oluşturdukları kardan tünellerle evlerine girip çıkıyorlar.

Yaklaşık bir haftadır yağan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yerini soğuklara bıraktı. 93 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte çakılardaki ve yerdeki kar birleşti. Bu kış mevsimi düşen karın kalınlığı 9 metreye yaklaşırken, mahallelerde ise kardan tüneller oluştu. Köy yollarında il özel idaresi, kent merkezinde ise belediye ve karayolları ekipleri gece gündüz demeden karla mücadelelerine devam ediyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 93 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu kış mevsimi boyunca yağan karın toplam kalınlığının 8 metre 54 santimetre olarak ölçüldüğünü bildirdi.