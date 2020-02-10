Bitlis'te kardan yollar kapandı; okullar yarın da tatil - Son Dakika
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Bitlis'te kardan yollar kapandı; okullar yarın da tatil

6 saat önce

BİTLİS'te yoğun kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Bitlis'te kardan yollar kapandı; okullar yarın da tatil, System.String[]

BİTLİS'te yoğun kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Bugün okulların tatil olduğu kentte eğitime, yarın için de ara verildi.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 2 metreyi bulan kar, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı. Kent merkezinde araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 400 yerleşim yerine de ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada, toplam 400 köy ve mezranın yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

Kar yağışıyla birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, mahalle yollarını temizlerken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri ise kent merkezinde kar kalınlığının 187 santimetre olduğunu, kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiği Bitlis'te, valilikçe yarın için de eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve ilçelerdeki okullar bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engeli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.


Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:08 Kaynak: DHA
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