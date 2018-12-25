Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Karla Mücadele

Bitlis'te Karla Mücadele

49 dakika önce

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi ekiplerince yürütülen hummalı çalışmalar sonucu kent merkezi ve mahalle yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri ise kardan kapanan köy yollarının açılması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından belediye personellerinin yol açma çalışması yürüttüğünü belirtti.

76 personel ve 32 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çağatay, "24 saat esasına göre çalışan personellerimize araçlarda yemek ikram ediyoruz ki ara vermeden tüm yolları kısa sürede açsınlar. Şimdiye kadar bize kaza veya kapalı yol haberi gelmedi. Özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kar yağışının zararlarını vatandaşlara hissettirmeden atlatacağız." dedi.

İl Özel İdaresine bağlı Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit ise köy yollarında karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Aşit, "İl merkezi ile ilçelerimizde 70 araç ve 90 personelle kapalı olan köy yollarımızı en geç yarın akşama kadar ulaşıma açacağız. Bizden yardımlarını esirgemeyen valimize, il genel meclis başkanımıza, genel sekreterimize ve personellerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:52 Kaynak: AA

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