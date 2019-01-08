Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları

Bitlis İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresinin 9 şantiye, 90 personel ve 60 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



Karla mücadele ekiplerinin, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalara devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Ağır kış şartlarının yaşandığı Bitlis'te vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını hızlandıran İl Özel İdaresi, iki gündür etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kapanan 240 köy yolunun ulaşıma açılması için 9 şantiye, 90 personel ve 60 iş makinesiyle karla mücadelesine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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