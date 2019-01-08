Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları

Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Bitlis İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Bitlis İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresinin 9 şantiye, 90 personel ve 60 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalara devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Ağır kış şartlarının yaşandığı Bitlis'te vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını hızlandıran İl Özel İdaresi, iki gündür etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kapanan 240 köy yolunun ulaşıma açılması için 9 şantiye, 90 personel ve 60 iş makinesiyle karla mücadelesine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Kar, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadın, İş Görüşmesindeki İğrenç Tacizi Sosyal Medyada İfşa Etti 3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:47:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]