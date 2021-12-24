Bitlis'te karla mücadele geceli gündüzlü devam ediyor - Son Dakika

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Bitlis'te karla mücadele geceli gündüzlü devam ediyor

BİTLİS Bitlis'te yaklaşık bir haftadır süren kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları tek tek açılıyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan 258 köy yolu, ekiplerin hummalı çalışması sonucu kısa sürede 43'e düşürdü. Bitlis ve ilçelerine bağlı halen 43 yolun ulaşıma kapalı olduğu kentte kar kalınlığı 75 santimetre olarak açıklandı. Yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle kapalı olan köylerde de çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İl özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 50 iş makinesi ile karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yerini soğuk havalara bıraktığını, aşırı soğuklar nedeniyle don ve buzlanma uyarısında bulundu. Ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğunu da hatırlatan meteoroloji yetkilileri, bu tür bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Ayrıca Bitlis merkezde mahalle aralarında belediye, ana artellerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, havanın soğumasıyla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu.