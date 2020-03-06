Bitlis'te karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Bitlis'te karla mücadele sürüyor

6 saat önce

Bitlis'te karla mücadele sürüyorBİTLİS'in Hizan ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 3 bin 200 rakımlı Karlıtepe Köyü yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te karla mücadele sürüyor

BİTLİS'in Hizan ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 3 bin 200 rakımlı Karlıtepe Köyü yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan yerleşim birimi olan Bitlis'te, bu yıl kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasının ardından kapanan köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı kalan son yer olan Karlıtepe köyünün yolunda 2 gündür çalışmalarını sürdürüyor. 28 kilometrelik yolda yer yer kar kalınlığı 5 metreye ulaşıyor. Çığ tehlikesi nedeniyle uzun zaman kapalı kalan köy yolu, havaların düzelmesiyle birlikte ekiplerin 3 gün süren çalışması sonucunda ulaşıma açılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Hizan Merkez Şantiye Şefi Behzat Altun, Hizan'da 81 köy ve 183 mezra ile birlikte 360 kilometrelik yol ağlarının bulunduğunu söyledi. Karlıtepe yolunun çığ tehlikesi ve fırtına yüzünden bugüne kadar açılamadığını belirterek şöyle konuştu:

'Hizan'da bu yılın son karla mücadele çalışmamızı yapıyoruz. Karlıtepe 28 kilometrelik bir yol ağına sahip. 3 bin 200 rakımlı bir bölgededir. 3 metreden başlayarak, yükseklere çıktıkça kar kalınlığı 5 metreye kadar yükseliyor. Bu yoldaki çalışmamızı 2 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çığ ve tehlikeli olmasından dolayı açmamıştık. Hizan ilçemizde 360 kilometrelik bir yol ağımız var. Gece gündüz demeden yollarımızı açık tutmak ve vatandaşa hizmet etmek için çalışıyoruz. Hizan ilçesinde 2 ayrı şantiyede 10 iş makinesi ile 81 köy 183 mezraya hizmet veriyoruz.ö

Bitlis'te karla mücadele sürüyor

Türkiye, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:45 Kaynak: DHA
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