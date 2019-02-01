Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Karla Mücadeleye 7 Milyon 500 Bin TL Harcandı

Bitlis'te Karla Mücadeleye 7 Milyon 500 Bin TL Harcandı

1 saat önce

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te bu yıl yapılan karla mücadele çalışmalarında şu ana kadar kadar 7 milyon 500 bin TL harcandı.

Bitlis'te Karla Mücadeleye 7 Milyon 500 Bin TL Harcandı, System.String[]
Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te bu yıl yapılan karla mücadele çalışmalarında şu ana kadar kadar 7 milyon 500 bin TL harcandı.

Türkiye'nin en fazla kar yağan kentlerinden Bitlis'te İl Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele çalışması yapıyor. Bitlis İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, merkeze bağlı Yanlızçamlar köyüne gitti. Bitlis'in karın başkenti olduğunu ve bu yıl kar yağışıyla bunu ispat ettiğini ifade eden Çağatay, "Bitlis karın başkenti olduğunu bu yıl ispat etti. Çok şükür bereketli bir yıl geçiriyoruz. Memleketimizin her köşesinde kış bu yıl kendini gösterdi ama en çok Bitlis bundan etkilendi. İl merkezinde yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı, köylerimiz de yaklaşık 4 metreyi buldu. Vatandaşların mağdur olmasına izin vermiyoruz. Belediye ve Özel İdare ekiplerimiz ile Karayollarımız gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. Belediye ve özel idaremiz 160 personel, 102 araçla 24 saat esasına göre köylerde ve en uzak mezrada yaşayan vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmamak için olağanüstü çaba sarf ediyorlar" dedi.

Karla mücadelenin maddi bir külfeti de olduğunu dile getiren Çağatay, "Bugüne kadar karla mücadelede harcadığımız para 7 milyon 500 bin lirayı geçti. Özel idare bugüne kadar yaptığı çalışma ile 11 bin kilometreyi açtı. Bu olağan üstü bir yol. Araçlarımız büyük ve fazla yakıt yakıyorlar. Bunun için de araçların arkasında tankerde gönderiyoruz ki fazla zaman harcamadan tüm yolları açalım" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Türkiye, Kar, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt

2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Karla Mücadeleye 7 Milyon 500 Bin TL Harcandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]