Bitlis'te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5 yaralı
32 dakika önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüphan T. yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeler göre 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı - BİTLİS
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