Son Dakika Haberleri: Bitlis'te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5 yaralı
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Bitlis'te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5 yaralı

32 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Bitlis'te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüphan T. yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeler göre 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı - BİTLİS

Bitlis, Hizan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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