Bitlis'te kavga eden 7 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası uygulandı - Son Dakika

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Bitlis'te kavga eden 7 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası uygulandı
6 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 kişinin yaraladığı kavgaya karışan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 kişinin yaraladığı kavgaya karışan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.
İki grup arasında, Şentepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan Ö.T, A.B, S.B, B.B, S.T. ve N.T, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Güroymak ve Tatvan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Gözaltına alınan 7 kişiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden dolayı 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:44 Kaynak: AA
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