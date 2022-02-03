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Bitlis'te kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Bitlis'te kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

03.02.2022 10:53
Bitlis'te kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan iller arasında bulunan Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezinde, yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan iller arasında bulunan Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezinde, yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerin akınına uğradı.

Kentte güzel havayı fırsat bilerek aileleriyle merkeze gelen bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaptı, bazıları da çocuklarıyla kızakla kayarak güneşli havada eğlendi.

Kayakseverlerden Ecevit Sulukaya, AA muhabirine, tatil dolayısıyla herkesin kayak merkezine akın ettiğini söyledi.

Hem yarıyıl tatilini hem de güzel havayı değerlendirmek için çocuklarıyla merkeze geldiğini anlatan Sulukaya, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız birkaç gün de olsa kayağın tadını çıkarsın istedik. Sosyal ortamda bulunsunlar. Kayak merkezinde çevre illerden gelenler de var. Bu çok güzel. Çok güzel bir hava ve ortam var. Çocuklarımla buraya geldim. Sürekli evde kalmasılar tatili değerlendirsinler dedik."

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Kayak Merkezi, Türkiye, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika


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