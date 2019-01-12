Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kayak Sezonu Açıldı

Bitlis'te Kayak Sezonu Açıldı

1 saat önce

Bitlis'te kayak sezonu açıldıBitlis'te 4 gün süren kar yağışının ardından kentteki Erhan Onur Güler Kamp Eğitim Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Bitlis'te Kayak Sezonu Açıldı, System.String[]
Bitlis'te kayak sezonu açıldı

Bitlis'te 4 gün süren kar yağışının ardından kentteki Erhan Onur Güler Kamp Eğitim Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Güzel havayı fırsat bilen kayak severlerde kayak merkezine akın etti.

Kar yağışının en fazla olduğu illerin başında gelen Bitlis'te 4 gündür etkili olan ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar yağışı, en çok kayak severleri sevindirdi. Yeterli seviyede yağan karla birlikte kent merkezindeki Erhan Onur Güler Kamp Eğitim Merkezi'nde kayak sezonu bugün açıldı. Son 2 yıldır yeterli karın yağmadı Bitlis'te sezonu açamayan kayakseverler, bugün havanın da güzel olmasıyla birlikte kayak merkezine akın etti. Kayak pistinin hafta sonuna yetişmesi için hummalı bir çalışma yaptıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Kamp Eğitim Merkezi Kayak Tesisi Şefi Volkan Uslu, kayakseverleri kayak yapmaya davet etti. Bitlis'teki Erhan Onur Güler ve El-Aman Hanı tesislerinin hafta sonu açık tutulacağını belirten Uslu, kayak sezonunun bugün itibari ile başladığını belirterek şöyle konuştu

Tesisimizde serbest kayan vatandaşlarımız var. Sporcularımız da çalışmalarına devam ediyor. Tesisimiz çok güzel ve hiçbir sıkıntımız yok. Önümüzdeki hafta Bitlis Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce Kayak Temel Eğitim Kampını başlatacağız. Temel eğitim kampına yapılacak müracaatlarda, malzemesi olan sporcuları alacağız. Kampta 400'e yakın sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren tesisimiz 15 gün sürekli çalışacak. Kaymaya gelenler olduğu sürece, her gün tesisimiz açıktır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:33 Kaynak: DHA

Kar, Erhan Onur, Bitlis, Spor, Güncel
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