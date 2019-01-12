Bitlis'te Kayak Sezonu Başladı

Bitlis'te kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu başladı.

Bitlis'te kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu başladı.



Kayakseverler, Bitlis merkezdeki Erhan Onur Güler ve El Aman Hanı kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Kamp Eğitim Merkezi Kayak Tesisi şefi Volkan Ulu, yaptığı açıklamada, kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesiyle tesisi hazırladıklarını ve vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.



Tesiste hem vatandaş hem de sporcuların kayak yaptığını belirten Ulu, şöyle konuştu:



"Tesisimiz çok güzel ve hiçbir sıkıntımız yok. Önümüzdeki hafta Bitlis Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce Kayak Temel Eğitim Kampı'nı başlatacağız. Temel eğitim kampına yapılacak müracaatlarda, malzemesi olan sporcuları alacağız. Kampta 400'e yakın sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Bundan sonra tesisimiz her gün çalışacak."



Vatandaşlardan Doğan Özgeç ise hafta sonu ve havanın güzel olmasını fırsat bilerek kayak yaptıklarını ifade etti.

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