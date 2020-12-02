Bitlis'te kayaklı koşu takımı, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor - Son Dakika

Bitlis'te kayaklı koşu takımı, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor

02.12.2020 11:25
Bitlis'te kayaklı koşu takımı, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor, System.String[]

Bitlis'te kayaklı koşu takımı, Nemrut Dağı'nda antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Bitlis'te kayaklı koşu takımı, Nemrut Dağı'nda antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Nemrut Dağı'na çıkan sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik Spor Müdürlüğünce tahsis edilen araçla haftanın belli günlerinde evlerinden alınan sporcular, antrenmanlarını aksatmayarak yarışmalarda dereceye girmek için canla başla çalışıyor.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programına hazırlık yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte karın ilk yağdığı yer olan Nemrut Dağı'nda antrenmanlara başladıklarını belirten Doymaz, şunları kaydetti:

"Bölgede kar en erken Nemrut Dağı'na yağıyor. Bunu fırsat bilip hemen antrenmanlarımıza başladık. Hava soğuk olmasına rağmen tüm sporcular üşenmeden 2 bin 500 rakımda canla başla çalışıyor. Pandemi dolayısıyla tam anlamıyla çalışamıyoruz. İnşallah bir an önce bu salgın biter ve normal antrenmanlara devam ederiz. İki sporcumuz milli takıma girdi. Altyapımız çok iyi. Her yıl olduğu gibi bu yılda artan bir ekiple antrenman yapıyoruz. Çok iyi sporcularımız var. Geçen yıl iyi başarılar elde ettik. Bu yıl başarı seviyemizi üst düzeye çıkarıp olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. 40 sporcuyla çalışıyoruz."

Kovid-19 kurallarına uyarak antrenman yaptıklarını anlatan Doymaz, "İl müdürlüğüne ait araçla sporcuları evlerinden alıyoruz. Hijyenik bir ortamda antrenmana getiriyoruz. Alanda da bireysel bir spor yaptıkları için temas etme durumları olmuyor. Her türlü önlemi alıyoruz. Antrenman bittikten sonra yine aynı şekilde evlerine bırakıyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Ferdi Ertaş ise "Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyoruz. İl merkezinde kar olmamasına rağmen zirvede kar var. Bu bizim için bir avantaj. Hem burada antrenman yapıyorum hem de yeni sporculara öğrenmeleri için yardım ediyorum. Onları en iyi yerlere getirmek için gayret gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Nemrut Dağı, Bitlis, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kayaklı koşu takımı, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor - Son Dakika


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