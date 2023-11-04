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Bitlis'te kayıp olarak aranan kişinin öldürülüp yakılarak parçalara ayrılmış cesedi bulundu - Son Dakika

Bitlis'te kayıp olarak aranan kişinin öldürülüp yakılarak parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Son Güncelleme: 04.11.2023 08:46

===================================================2)BURSA'DA HATALI 'U' DÖNÜŞÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 6 YARALI BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yasak yerden sürücüsünün 'U' dönüşü yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi...

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2)BURSA'DA HATALI 'U' DÖNÜŞÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yasak yerden sürücüsünün 'U' dönüşü yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Şehitler Mahallesi, Bursa- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametinde seyir halinde olan Yunus Tanrıkulu (36) yönetimindeki 16 ANU 66 plakalı otomobil, karşı yoldan yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapmak için manevra yapan Yahya Hüren (58) yönetimindeki 16 BBB 268 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile 16 BBB 268 plakalı otomobildeki Özlem Dutar (35), Refika Hüren (55), Ahmet Faruk D. (4), Abdullah Eren D. (8) ve diğer otomobildeki Recep Tanrıkulu (48), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye yaralılardan Özlem Dutar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te kayıp olarak aranan kişinin öldürülüp yakılarak parçalara ayrılmış cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te kayıp olarak aranan kişinin öldürülüp yakılarak parçalara ayrılmış cesedi bulundu - Son Dakika
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