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Bitlis'te Kayıp Şahsın Parçalara Ayrılarak Yakıldığı Ortaya Çıktı - Son Dakika

Bitlis'te Kayıp Şahsın Parçalara Ayrılarak Yakıldığı Ortaya Çıktı

Son Güncelleme: 03.11.2023 17:06

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kayıp başvurusu yapılan N.G.'nin kayınbiraderleri tarafından öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak yakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan N.G.'nin kayınbiraderleri tarafından öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak yakıldığı ortaya çıktı.

Kan donduran olay, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşandı. Güroymak doğumlu olup Almanya vatandaşı olan N.G. (42), 25 Ekim 2023 tarihinde Aşağıkolbaşı köyünde bulunan dini nikahlı eşinin ailesinin evinden gece saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi tarafından uzun bir süre haber alınamayan N.G. için 30 Ekim 2023 tarihinde kayıp başvurusu yapıldı. Yapılan kayıp başvurusuna istinaden konuyla ilgili araştırma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çok yönlü yapılan araştırmada, ailenin Güroymak ve Tatvan merkezdeki evlerinde aramalar da yapıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı (YGC) ile ev ve bahçelerinde de aramalar yapıldı.

Kayıp N.G.'nin öldürüldükten sonra gömülmüş olabilme ihtimaline karşı adreslerde yapılan aramalarda herhangi bir bulgu tespit edilemedi. Bunun üzerine kayıp N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesi şüphe üzerine gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan çapraz sorgu neticesinde kayıp N.G.'nin kayınbiraderi tarafından av tüfeği ile öldürüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, öldürülen N.G.'nin cesedinin 5 ayrı parçaya bölünüp yakıldıktan sonra kayınbiraderleri olan U.E. ve M.E. tarafından araçla Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı eteklerinde çevreye atıldığı tespit edildi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu bölgede yapılan incelemede, kayıp şahsa ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Bulunan ceset parçalarının kayıp şahsa ait olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

Öte yandan; olayın asıl failleri olduğu değerlendirilen 2 kişi ve yardım eden 3 kişi olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güroymak, Almanya, Bitlis, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te Kayıp Şahsın Parçalara Ayrılarak Yakıldığı Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te Kayıp Şahsın Parçalara Ayrılarak Yakıldığı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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