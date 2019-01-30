Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Kedi Pansiyonu" Kuruldu

Bitlis'te "Kedi Pansiyonu" Kuruldu

38 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hayvansever "Kedi Pansiyonu" kurdu.

Bitlis'te
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hayvansever "Kedi Pansiyonu" kurdu.

Hayvansever Aytaç Orak, Saray Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir binanın üst katında 24 metrekarelik alanda "Kedi Pansiyonu" oluşturdu.

Kedilerin bakım, barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılandığı bölümlerin bulunduğu pansiyona, hayvanseverler ilgi gösterdi.

Orak, yaptığı açıklamada, Bitlis ve Tatvan'da böyle bir yer olmadığını, bu nedenle pansiyonu kurduğunu söyledi.

Güzel bir yer açtıklarını belirten Orak, "İnsanlar günübirlik, haftalık veya aylık olarak kedilerini gönül rahatlığıyla teslim edebiliyor. Buraya getirilen kedilerin bakım ve barınmalarını üstleniyoruz, hayvanları sağlıklı şekilde tekrar sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.

İzmir'den ziyaret için ilçeye gelen öğretmen Figen Çatal ise şöyle konuştu:

"Gelmeden önce buralarda kedi pansiyonu olup olmadığını araştırdım ve burayı bulduk. Pansiyonda kedilerin hepsi için alanlar var. Kumları ve mama kapları çok temiz. Kendi evimdeki rahatlığı ve sıcaklığı burada da bulduğum için kedimi bırakıp, arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. Burada çok rahat edeceğini düşünüyorum. Birkaç gün sonra kedimi alıp evime dönmeyi planlıyorum."

Hayvansever Salim Demirkol da il dışına çıkacağı için kedisini bir hafta pansiyona bırakacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Tatvan, Bitlis, Güncel
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