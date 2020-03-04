Bitlis'te kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hakkında 10 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 14 bin lira adli para cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Ekiplerin, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası ile 14 bin lira adli para cezası bulunan O.G'yi saklandığı yerde gözaltına aldığı bildirilen açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.