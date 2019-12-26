Bitlis'te "Kıran-8" operasyonunda iki el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Kıran-8' operasyonunda iki el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Bitlis'te "Kıran-8" operasyonunda iki el yapımı patlayıcı imha edildi

6 saat önce

Bitlis kırsalında devam eden "Kıran-8" operasyonunda PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 2 el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te

Bitlis kırsalında devam eden "Kıran-8" operasyonunda PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 2 el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

25 Aralık itibarıyla bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-17" operasyonunun başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında bugün toprağa gömülü vaziyette 2'şer kilogram ağırlığında, basma düzenekli, amonyum nitrat ve motorin karışımlı 2 el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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