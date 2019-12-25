Bitlis'te "Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı" operasyonları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 'Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı' operasyonları - Son Dakika

Bitlis'te "Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı" operasyonları

6 saat önce

Bitlis'te başlatılan "Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı" operasyonları kapsamında bulunan sığınak içerisinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'te

Bitlis'te başlatılan "Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı" operasyonları kapsamında bulunan sığınak içerisinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 24 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Örenlik' ve 'Kıran-8 Kısıklı' operasyonları başlatılmıştır. Kıran-8 Örenlik Operasyonu kapsamında; 24 Aralık 2019 günü 1 adet 1x1 ebatlarında boş sığınak, 1 adet 2x3 ebatlarında sığınak ve içerisinde 90 kilogram gübre, 6 adet leşker kıyafeti, 1 adet mont, 25 litre alkol, 17 adet kaşık, 3 adet tencere, 3 adet tabak, 1 adet altılı pil bloğu ele geçirilmiştir. Kıran-8 Kısıklı Operasyonu kapsamında ise; 24 Aralık 2019 günü 10 adet avcı boy çukuru içerisinde; 1 adet kürek, 18 litre yağ, 1 kilogram bulgur, 1 kilogram tuz, 1 kilogram un, 1 adet dizüstü bilgisayar çantası, 1 adet parçalanmış dizüstü bilgisayar, 10 adet büyük pil, 1 adet çakmak gazı, 1 adet çaydanlık, 1 adet güğüm, 3 adet sırt çantası, 3 adet pantolon, 7 adet kazak, 11 çift çorap, 3 kutu ilaç, 2 adet tıraş köpüğü, 10 adet jilet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kısıklı, Aralık, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
17:49 Soğuk hava kalp krizini tetikliyor - Son Dakika Haber
17:46 Balıkesir'in güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika Haber
17:46 Eşini vurarak ağır yaralayan kocaya 17 yıl hapis - Son Dakika Haber
17:46 FETÖ sanıklarına hapis cezası - Son Dakika Haber
17:43 Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü - Son Dakika Haber
17:12 Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Son Dakika Haber
17:05 Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:53:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te "Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı" operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]