Bitlis'te kış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te kış - Son Dakika

Bitlis'te kış

6 saat önce

Vatandaşların evin önünü temizlemesi Kepçenin caddeleri temizlemesi Karla kaplanan araçlardan görüntü BİTLİS - Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il genelinde 86 köy yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Vatandaşların evin önünü temizlemesi

Kepçenin caddeleri temizlemesi

Karla kaplanan araçlardan görüntü

BİTLİS - Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il genelinde 86 köy yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığını belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Yoğur kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Bitlis'te kış

Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi
Meteoroloji uyardı! Yurdu terk eden kar, geri dönüyor İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
17:34 Körfez İlçe Emniyet Müdürü'nden KTO'ya ziyaret - Son Dakika
17:34 Evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı - Son Dakika
17:34 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar - Son Dakika
17:33 Müşterisini öldüren işletme müdürü tutuklandı - Son Dakika
17:32 Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 17:35:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te kış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]