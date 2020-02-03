Bitlis'te kış - Son Dakika

Bitlis'te kış
6 saat önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:39 Kaynak: AA
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan ilçeye bağlı Süttaşı köyünde besiciler hayvanlarını yemlerken zor anlar yaşadı. Besiciler donmuş göletlerden hayvanları için su çekerken, sırtlarında ot taşıdılar.
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