Bitlis'te kış - Son Dakika
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Bitlis'te kış

6 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Ümit Kurtkan, kentte etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kurtkan, köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yürütürken, Bitlis- Tatvan kara yolunda, olumsuz hava ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Ahlat ilçesinde de güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Esnaf Suat Akarsu, aşırı soğuklar nedeniyle çetin bir kış geçirdiklerini söyledi.

Bitlis'te kış

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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