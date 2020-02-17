Bitlis'te kış - Son Dakika

Ahlat ilçesinde de güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yürütürken, Bitlis- Tatvan kara yolunda, olumsuz hava ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Kurtkan, köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Ümit Kurtkan, kentte etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunun kapandığını söyledi.

Van , Bitlis , Muş ve Hakkari 'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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