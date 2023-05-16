Bitlis'te kızını silahla vuran baba intihar etti - Son Dakika
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Bitlis'te kızını silahla vuran baba intihar etti

Bitlis'te kızını silahla vuran baba intihar etti

16.05.2023 17:23

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir baba silahla vurduğu kızını ağır yaraladı. Olaydan sonra aynı silahla intihar eden adam yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Baba M.G. henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evde bulunan kızı F.Ö.'yü silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesine koşan aile sakinleri ve komşular, baba M.G. ve kızı F.Ö.'yü kanlar içinde buldu.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALI

Hemen sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri baba M.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır şekilde yaralan F.Ö. ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Bahçelievler Mahallesi, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te kızını silahla vuran baba intihar etti - Son Dakika


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