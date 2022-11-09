Doktor olduğunu belirten kişiden kuduz olan çocukla ilgili şaşkınlık yaratan sözler: Anne ve babaya dava açılmalı - Son Dakika
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Doktor olduğunu belirten kişiden kuduz olan çocukla ilgili şaşkınlık yaratan sözler: Anne ve babaya dava açılmalı

09.11.2022 10:57

Bitlis'te köpekler tarafından ısırılan bir çocuğa kuduz teşhisi konması gündem oldu. Çocuğun durumunun kritik olduğu açıklanırken sosyal medyaya yansıyan bir konuşma büyük tepki topladı. Twitter'daki bir sohbet odasında kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi, çocukların ailelerine dava açılması gerektiğini belirtip, "Çok yüksek ihtimalle çocuk ölecek. Bu anne babaya kamu davası açılması gerekirdi. Bu çocuklar sorumlular normalde." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde 9 yaşındaki arkadaşı Polat Ergün ile köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki M.E., durumu ailesinden sakladı. Kolunda karıncalanma gibi bulgular başlayınca ailesi M.E.'yi hastaneye götürdü. Hastanede köpeğin ısırdığını söylemesinin ardından M.E., kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yollandı.

BİR ÇOCUKTA KUDUZ TESPİT EDİLDİ

Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler de gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptandı. Ergün'ün ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan ilk iki testi negatif çıksa da üçüncü örnek alımında tükürüğünde kuduz virüsünün saptanmasıyla M.E tedavi altına alındı.

Doktor olduğunu söyleyen kişinin kuduz olan çocukla ilgili sözleri büyük tepki çekti

"ANNE BABA DA ÇOCUKLAR DA SORUMLU"

Yaşanan üzücü olayın ardından kuduz olan çocuğun durumunun kritik olduğu açıklanırken konu bir anda ülke gündemine oturdu. Twitter'da, hayvan dernekleri tarafından açılan bir sohbet odasında konuşan ve doktor olduğu öne sürülen kişinin sözleri ise tepki çekti.

Bitlis'te kuduz olan çocukla ilgili açıklama yapan şahıs, M.E'nin anne babasına dava açılması gerektiğini söyledi. Çocukların da suçlu olduğunu söyleyen katılımcı, "Çok yüksek ihtimalle çocuklar ölecekler. Ne oldu? Köpek yüzünden öldü. Ben yönetimin yerinde olsam bu anne babaya kamu davası açılması gerekirdi. Bu çocuklar sorumlular normalde. Sadece kedi köpek suçlamamamız gerekiyor ya da onları sokakta besleyenler ya da onları kısırlaştırmayan yönetimler değil anne baba da burada problemli." dedi.

Doktor olduğunu söyleyen kişinin kuduz olan çocukla ilgili sözleri büyük tepki çekti
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