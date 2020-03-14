Bitlis'te korona virüsüne Van Gölü suyuyla tedbir - Son Dakika
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Bitlis'te korona virüsüne Van Gölü suyuyla tedbir

20 dakika önce

Bitlis'te korona virüsüne Van Gölü suyuyla tedbir Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri korona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezini Van Gölü suyu ile yıkadı.

Bitlis'te korona virüsüne Van Gölü suyuyla tedbir

BİTLİS - Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri korona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezini Van Gölü suyu ile yıkadı.

Sabah saatlerinde Tatvan'da bulunan feribot işletmesine giden itfaiye ekipleri Van Gölü'nden çektikleri suyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yaptı. Bitlis'te korona virüsü önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından, yıllar öncede dezenfekte çalışmalarında kullanılan Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıyor. Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Bitlis'te ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından Van Gölü'nden getirilen sodalı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, yıllardan beri dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda karar verdiklerini belirterek, "Yaklaşık 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi ilan etti. Pandemi ilanından sonra Türkiye'nin de buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi. Camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Bizde dün akşamdan beri vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlar da dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Tabi yıllar önceden beri dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda karar verdik. İnsanlarımızın çok fazla kullandığı yerleri kimyasal ilaçlarla dezenfekte etmek yerine, Van Gölü suyunu kullanarak dezenfekte edebileceğimizi söylediler. Sokaklarımızı tuzlu ve sodalı olan Van Gölü suyuyla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra her gün camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de Van Gölü suyuyla dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Bitlis Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar" dedi.

Bitlis'in en işlek yerlerinden biri olan Ulu Camii meydanında itfaiye ekipleri sodalı suyla dezenfekte çalışması yaptı.

Bitlis'te korona virüsüne Van Gölü suyuyla tedbir

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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