Bitlis'te koronavirüs denetimi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi kapsamında, Bitlis 'in Tatvan ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği koronavirüs denetimleri konulu genelge kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan denetimlere Vali Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın katıldı. Vali Çağatay ve beraberindekiler Türkiye genelinde yapılan "Sağlık için hepimiz için" denetimleri kapsamında Tatvan Yaşam AVM'de bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.