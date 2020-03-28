Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası - Son Dakika

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Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası
6 saat önce
Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezasıBİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve 'Evde kal' kurallara uymayanlara idari para cezası verildi.
Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve 'Evde kal' kurallara uymayanlara idari para cezası verildi.
Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Yasaklara uymayan 9 vatandaş ile 5 halk otobüsü sürücüsüne ceza uygulandı. 9 vatandaşa toplamda 3 bin 555 TL, 5 sürücüye ise 1960 TL para cezası uygulanmıştır. İlçemizde koronavirüse karşı polis ekiplerimizin denetimleri devam ediyor denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:36 Kaynak: DHA
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