Bitlis'te koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi - Son Dakika
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Bitlis'te koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi

6 saat önce

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetimlerini artırdı.

Bitlis'te koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi, System.String[]

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetimlerini artırdı.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin Kovid-19 önlemleri kapsamında kentteki market, şarküteri, bakkal, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelerde hijyen kontrolü yaptığı belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası özellikle dezenfektan, temizlik ve kuru bakliyat ürünlerinde fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimiz aynı zamanda halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların oluşmasına da fırsat vermiyor. Bu kapsamda fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, genel ve kişisel hijyen koşulları kontrol edildi. Denetimlerde, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınması gereken önlemler konusunda çalışanlar bilgilendirilerek, eldiven, bone ve maske kullanmayan çalışanların iş yerlerine de uyarılarda bulunuldu."

Açıklamada görüşüne yer verilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise temizlik ve hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadelemizi hep birlikte vereceğiz. Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yakın temasla geçebilen bu virüsten korunmak için tüm kuralları ve tedbirleri en verimli şekilde uygulamalıyız. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte sıkıntısız şekilde atlatacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:42 Kaynak: AA

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