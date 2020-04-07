Bitlis'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi - Son Dakika

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Bitlis'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi
6 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi.
Tatvan Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında zabıta ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan denetimlerde kapalı olması gerektiği halde açık olduğu tespit edilen 4 iş yeri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir. Bugüne kadar tedbirlere uymayan kişiler hakkında da Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulanmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:14 Kaynak: AA
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