Bitlis'te Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Bitlis ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerinde market, konaklama tesisi, şehir içi ve şehirler arası otobüs, ticari taksi, kuaför salonları, restoran, spor ve düğün salonları gibi birçok alan denetlendi.

Vali yardımcıları ve kaymakamların da katıldığı denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

Kural ihlali yapanların uyarıldığı denetimlerde vatandaşlara maske dağıtıldı.