Bitlis'te Kovid-19 ile mücadele çalışmaları - Son Dakika

Bitlis Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlarca yoğun kullanılan mekanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde insanların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ettiklerini belirtti.

Tanğlay, "Dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürüyoruz. Bu kapsamda kent merkezinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cami, banka ve ATM'leri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz." ifadelerini kullandı.