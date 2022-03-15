Bitlis'te köy sakinleri, karda açtıkları koridorlarla ulaşım sağlıyor - Son Dakika
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Bitlis'te köy sakinleri, karda açtıkları koridorlarla ulaşım sağlıyor

15.03.2022 12:14
Bitlis'te köy sakinleri, karda açtıkları koridorlarla ulaşım sağlıyor

Bitlis'te yaklaşık 2 metre karın yağdığı Başhan köyü sakinleri, karda oluşturdukları koridorlar aracılığıyla evlerine ve ahırlarına ulaşıyor.

Bitlis'te yaklaşık 2 metre karın yağdığı Başhan köyü sakinleri, karda oluşturdukları koridorlar aracılığıyla evlerine ve ahırlarına ulaşıyor.

En çok kar yağışı alan kentlerden Bitlis'te, geçen haftadan bu yana aralıklarla devam eden kar etkisini sürdürüyor.

Köyde iş makinelerinin giremediği bölgelere ulaşımı sağlayabilmek için kendi imkanlarıyla kara koridorlar açan vatandaşlar, bu koridorları kullanarak ahırlara gidip hayvanlarının bakımını yapıyor.

Tek katlı evlerin de karla kaplandığı köyde, evlerin çevresinde ve damlarda biriken karlar da zorlukla temizleniyor.

Bu yıl kışın çetin geçtiğini anlatan Hüsamettin Kızıltaş, iş makinelerinin giremediği dar yolları kendi imkanlarıyla açtıklarını kaydetti.

Kızıltaş, "Sabah erkenden başlayıp öğle saatlerine kadar ancak karla kaplı yollarımızı açabiliyoruz. Yollarımızın hepsi adeta tünel gibi. Yoğun kar ve tipiye rağmen küreklerle yolları açıyoruz. Okulumuza, camiye ve evlere bu şekilde ulaşıyoruz. Tek katlı evlerimiz de kar altında kaldı." diye konuştu.

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Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te köy sakinleri, karda açtıkları koridorlarla ulaşım sağlıyor - Son Dakika


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