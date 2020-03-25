Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 30 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 30 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 30 kilogram EYP ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 30 kilogram EYP ele geçirildiBİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından, PKK'lı teröristlerin teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 30 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 30 kilogram EYP ele geçirildi

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından, PKK'lı teröristlerin teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 30 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 8 Mart günü Bitlis kırsalında, 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlattı. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde köy yoluna tuzaklanmış toprağa gömülü teneke içerisine gizlenmiş, el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. 30 kilogram ağırlığında, uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla imha edildi. Bölgedeki operasyon ise devam ediyor.

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 30 kilogram EYP ele geçirildi

Jandarma, Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:55 Kaynak: DHA

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