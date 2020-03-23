Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu - Son Dakika

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu

6 saat önce

BİTLİS'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu, System.String[]
BİTLİS'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerİ, PKK'lılar tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 15 Mart günü 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlattı. Operasyon kapsamında dün kırsal bölgede yapılan arazi arama-tarama çalışmasında, teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edild. Bölgedeki operasyon sürüyor.


- Bitlis
Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:29 Kaynak: DHA

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