Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu - Son Dakika
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Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu

6 saat önce

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulunduBİTLİS'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu

BİTLİS'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerİ, PKK'lılar tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 15 Mart günü 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlattı. Operasyon kapsamında dün kırsal bölgede yapılan arazi arama-tarama çalışmasında, teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edild. Bölgedeki operasyon sürüyor.

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu

Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:53 Kaynak: DHA

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