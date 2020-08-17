Bitlis'te köy yolunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yolunda toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Koçyiğit köyü yoluna bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcı yerleştirdiği bilgisinin alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan Koçyiğit köyü yolu üzerinde yapılan kontrolde radyofrekans komutalı, ateşleme anahtar sistemli el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, görevlilerimizce kontrollü bir şekilde yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin ve bölge halkının da desteği ile terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.