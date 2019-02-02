Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Köylüler Kızaklı Öküz Arabalarıyla Hayvanlarına Ot Taşıyor

Bitlis'te Köylüler Kızaklı Öküz Arabalarıyla Hayvanlarına Ot Taşıyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en çetin ve ağır geçtiği Bitlis'in köylerindeki besiciler, kızaklı öküz arabalarıyla hayvanlarına ot taşıyor.

Bitlis'te Köylüler Kızaklı Öküz Arabalarıyla Hayvanlarına Ot Taşıyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en çetin ve ağır geçtiği Bitlis'in köylerindeki besiciler, kızaklı öküz arabalarıyla hayvanlarına ot taşıyor.

Bitlis'in Mutki ilçesindeki köylerde hayvancılıkla uğraşan köylüler yazın köylerde yüksek kesimlere topladıkları meşe ağacı yapraklarını hayvanlarına vermek için öküzlü kızaklarla taşıyorlar. Köylüler, yüksek tepelere istifledikleri meşe ağacı yapraklarını belirli noktaya kadar sırtlarında taşıyor. Daha sonra kar çokluğu nedeniyle herhangi bir aracın girmediği alandan köylerine kızaklı öküz arabalarıyla taşımak zorunda kalıyorlar. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bazı yerlerde kızaklı öküz arabaları ilerlemekte zorlanırken bazen de derelerden geçmek zorunda kalıyorlar.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Ocaklı köyünde hayvancılık yapan Hüsamettin Tarhan, yazın dağlardan topladıkları meşe ağacı yapraklarını kışın hayvanlarına yedirmek için kızaklı öküz arabalarıyla köylerine taşıdıklarını söyledi. Tarhan, "Köye 3 kilometre uzaklıktaki bir yerden bu meşe yapraklarını taşıyoruz. Yol olmadığı için kızaklı öküz arabalarını kullanıyoruz. Meşe yapraklarını hayvanlarımıza yediriyoruz. Kalan dal parçalarını da sobada yakıp ısınıyoruz" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Kar, Mutki, Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşa Kötü Haber! Kış Aylarının Vazgeçilmez Meyvesine Zam Geliyor Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti

Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:13:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Köylüler Kızaklı Öküz Arabalarıyla Hayvanlarına Ot Taşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]