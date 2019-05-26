Son Dakika Haberleri: Bitlis'te koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan çoban öldü

Bitlis'te koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan çoban öldü

4 saat önce

BİTLİS'in Mutki ilçesi kırlasında koyun otlatan Bahattin Dengiz (48), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bitlis'te koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan çoban öldü, System.String[]
BİTLİS'in Mutki ilçesi kırlasında koyun otlatan Bahattin Dengiz (48), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Kapaklı köyü kırsalında meydana geldi. Kapaklı köyünde oturan Bahatin Dengiz, koyunlarını otletmek için evden çıktı. Bir daha evine dönmeyen Dengiz'i merak eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, Dengiz'i hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dengiz'in düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Dengiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mutki Devlet Hastanesi morgona kaldırdı. Otopsinin ardından Dengiz'in cenazesi köy mezarlığında defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:30 Kaynak: DHA
Kapaklı, Mutki, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı! Atatürk'ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:09:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan çoban öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]