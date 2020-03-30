Bitlis'te Koyunlu köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'te Koyunlu köyü karantinaya alındı
6 saat önce
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince, Koyunlu köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "İlimiz Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünün 30.03.2020 tarih ve 17.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
Son Dakika İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi