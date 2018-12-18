Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kozmetik Süsü Verilen Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Bitlis'te Kozmetik Süsü Verilen Afyon Sakızı Ele Geçirildi

58 dakika önce

Bitlis'te kozmetik süsü verilmiş 4 kilo 222 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Bitlis'te Kozmetik Süsü Verilen Afyon Sakızı Ele Geçirildi, System.String[]
Bitlis'te kozmetik süsü verilmiş 4 kilo 222 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Şüphe üzerine dün kent merkezinde durdurulan araçta yapılan kontrollerde, poşet içerisinde kozmetik malzeme süsü verilmiş 4 kilo 222 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin adli işlemlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:59 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
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