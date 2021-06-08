Bitlis'te küçükbaş hayvan sürülerinin Nemrut Dağı'na yolculuğu başladı - Son Dakika

Bitlis'te küçükbaş hayvan sürülerinin Nemrut Dağı'na yolculuğu başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayvan yetiştiricileri, havaların ısınmasıyla sürülerini Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarmaya başladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayvan yetiştiricileri, havaların ısınmasıyla sürülerini Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarmaya başladı. Kıyıdüzü köyündeki besiciler, yaz döneminde günün ilk ışıklarıyla küçükbaş hayvanlarını verimli otlaklara sahip yaylalara götürüyor. Temiz havası ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler, akşam saatlerinde köye getirilerek süt sağımı gerçekleştiriliyor. Sağımın ardından tekrar Nemrut Dağı eteklerine götürülen sürülerin çıkardığı toz bulutunun gün batımıyla bütünleşmesi güzel görüntülere sahne oluyor. Koyun ve keçilerin 6 kilometre uzaklıktaki yaylalara zorlu yolculuğu drone ile görüntülendi.

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