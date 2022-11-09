Kuduzdan ölen çocuğun sınıf arkadaşı: Korkuyoruz ve köpeklerin toplanmasını istiyoruz - Son Dakika
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Kuduzdan ölen çocuğun sınıf arkadaşı: Korkuyoruz ve köpeklerin toplanmasını istiyoruz

10.11.2022 09:00

Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mustafa Erçetin'in sınıf arkadaşı, "Köyümüzde 3 vaka bulundu. Arkadaşımın durumu çok ağırdı. İki kişi kurtuldu. Arkadaşım bugün hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Köyümüzde çok köpek var. Korkuyoruz, toplanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Köyün muhtarı ise "Köyler karantinaya alındı. Hayvanları aşıladılar. Köylülerin yarısı da aşı oldu" şeklinde konuştu.

Adilcevaz'a bağlı Göldüzü köyünde başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesine hayatını kaybeden Erçetin'in yakınları ve komşuları aileye taziyede bulunarak acısını paylaşıyor.

Kuduzdan ölen çocuğun sınıf arkadaşı konuştu: Köyümüzde çok köpek var, korkuyoruz ve toplanmalarını istiyoruz

"KÖYÜN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA KÖPEK ISIRMIŞ"

Torununu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yılmaz Erçetin, başıboş köpekler yüzünden bir çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi. Köpeğin torununu ısırdığından haberinin olmadığını anlatan Erçetin, "Köyün 2 kilometre uzağında köpek ısırmış. Bu durumu öğrendiğimde hemen acil servise götürdüm. Adilcevaz'daki doktordan Allah razı olsun, bize çok yardımcı oldu. Sonra çocuğu Hacettepe'ye kaldırdılar. Bugün torunumu kaybettik. Yarın cenaze uçakla Muş'a gelecek, köyün mezarlığında defnedeceğiz" diye konuştu.

Kuduzdan ölen çocuğun sınıf arkadaşı konuştu: Köyümüzde çok köpek var, korkuyoruz ve toplanmalarını istiyoruz

"KÖYÜMÜZDE ÇOK KÖPEK VAR, KORKUYORUZ"

Erçetin'in sınıf arkadaşı Menderes Oruçlu ise "Köyümüzde 3 vaka bulundu. Arkadaşımın durumu çok ağırdı. İki kişi kurtuldu. Arkadaşım bugün hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Köyümüzde çok köpek var. Korkuyoruz, toplanmalarını istiyoruz" dedi. Arkadaşı Emin Oruçlu da çok sevdiği arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Köpeğin ısırdığı 3 çocuğun Ankara'ya gittiğini dile getiren Oruçlu, "Mustafa'nın durumu çok ağırdı. Diğer arkadaşlarımız iyileşti ama o kurtulamadı. Öğretmenlerimiz, sınıftaki arkadaşlarımız büyük üzüntü duydu, hepimiz ağladık. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuduzdan ölen çocuğun sınıf arkadaşı konuştu: Köyümüzde çok köpek var, korkuyoruz ve toplanmalarını istiyoruz

"KÖYLER KARANTİNAYA ALINDI, HAYVANLARI AŞILADILAR"

Göldüzü Köyü Muhtarı Halis Oruçlu, köyde 600 hanenin bulunduğunu aktardı. Çevredeki başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu ancak buna bir çare bulamadıklarını ifade eden Oruçlu, şöyle konuştu; "Köyden 3 çocuk yaralıydı, 2'si iyileşti, biri hayatını kaybetti. Olaydan sonra yetkililer geldi. Köyler karantinaya alındı. Hayvanları aşıladılar. Köylülerin yarısı da aşı oldu. Köylüler olarak Mustafa Erçetin'in hayatını kaybetmesine çok üzüldük. Cenaze Ankara'dan Muş'a gelecek. Köy mezarlığı hazırlanıyor. Yarın defnedilecek."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kuduzdan ölen çocuğun sınıf arkadaşı: Korkuyoruz ve köpeklerin toplanmasını istiyoruz - Son Dakika

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