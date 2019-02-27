Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" Programı

Bitlis'te "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" Programı

1 saat önce

Bitlis Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi.

Bitlis'te
Bitlis Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) konferans salonunda düzenlenen program yoğun ilgi gördü. STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Kur'an-ı Kerim okuyan hocalar, sesleriyle kendilerine hayran bırakırken, program büyük beğeni topladı.

Düzenlenen programa STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Bitlis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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