Bitlis'te "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" Programı
1 saat önce
Bitlis Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi.
Bitlis
Gençlik Merkezi ve İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şubesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" programı düzenlendi. Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) konferans salonunda düzenlenen program yoğun ilgi gördü. STK
temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Kur'an-ı Kerim okuyan hocalar, sesleriyle kendilerine hayran bırakırken, program büyük beğeni topladı.
Düzenlenen programa STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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