Bitlis'te kurulacak teknoloji geliştirme merkezi, gençlerin ufkunu genişletecek - Son Dakika

Bitlis'te, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle kurulacak Teknoloji Geliştirme Merkezi ile (TEKMER), bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimcilere ve işletmelere yol gösterecek, iş birliği metotlarını iyileştirecek ve dünya pazarına açılmalarını sağlayacak destekler verilecek.

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) kentteki yatırımcı sayısının artırılması, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine imkan tanınması amacıyla hazırlanan TEKMER projesi, KOSGEB tarafından onaylandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez kurulacak TEKMER aracılığıyla, yazılım, nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarına ilgi duyan şirketlere ihtiyaç duydukları alanlarda destek sunulacak.

Ayrıca yeni kurulacak şirketler de proje kapsamında TEKMER'in Ar-Ge laboratuvarından, akademisyenlerin danışmanlığından, yurt içi ve yurt dışı piyasa araştırmalarından yararlanma, konferans ve kongrelere katılma imkanı bulacak.

"Yazılım alanında büyük projeler çıkacak"

BEÜ Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Çınar, AA muhabirine, merkezin kurulması için 26 Şubat'ta KOSGEB'den onay aldıklarını, bu sayede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde TEKMER ismini kullanabilen ilk üniversite olduklarını söyledi.

TEKMER'in, üniversite ve sanayi iş birliğinde öncü rol oynayacağını belirten Çınar, Bitlis'te fikirlerini hayatı geçirme imkanı bulamayan genç girişimcilerin ve şirketlerin merkezin tüm imkanlarından faydalanabileceklerini vurguladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ileriye dönük önemli projelerin hayata geçirilebileceğine dikkati çeken Çınar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yazılım sektörü, Türkiye'de şu anda en büyük gelir getiren ihracat kalemleri arasında yer alıyor. Bitlis'te de yazılım alanında ciddi ve büyük projeler çıkacak. Bölgedeki ponza ve perlit madenlerinin rezervleri Türkiye'deki rezervlerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Sonraki süreçte nanoteknoloji ile özellikle ponzanın hem tekstil hem de inşaat sektöründe kullanılmasına yönelik büyük projeleri görebiliriz. Aynı zamanda bölgemiz yenilenebilir enerji bağlamında hem rüzgar hem de termal enerjide çok zengin. Bunların değerlendirilmesine, yerli ve milli araçların yapımında bu malzemelerin kullanılmasına TEKMER bir nevi öncülük edecek. Bu ürünlerin kullanılmasına, hazırlanmasına ve pazar yeri bulmasında ciddi görevler üstlenecektir. Bitlis'e 5 yılda bu tür projelerden 50 milyon liranın üzerinde katma değer sağlanacağı tahmin edilmektedir."

"TEKMER başarı hikayelerine ev sahipliği yapacak"

Merkezin bütçesinin yaklaşık 8 milyon lira olacağını ve çalışmalarını Bitlis TEKMER A.Ş aracılığıyla yürüteceğini anlatan Çınar, şöyle devam etti:

"İlk yıl 9 şirketin süreçten faydalanması hedefleniyor. Hem üniversiteden mezun olanlar hem de eğitimine devam eden öğrenciler, planladıkları projeleri kağıda dökerek TEKMER'e başvurabilecek. Burada hem teknik ekipmanlardan hem de danışmanlıklardan ücretsiz faydalanabilecekler. Her yıl 9 firmanın yanı sıra, üniversiteden de 9 öğrencinin sunduğu projelere yer verilecek. 18 fikir ticarileştirilme aşamasında TEKMER'in elinde büyüyecek ve gelişerek üretim aşamasına gelecek. TEKMER, Bitlis'te başarı hikayelerine ev sahipliği yapacak. Terör örgütlerinin peşinde olduğu gençlerin bu tuzağa düşmemesine öncülük edecek. Özellikle gençlerin fikirlerine değer vermesi yönüyle de daha çok bilimsel ve araştırma geliştirme üzerine çalışma yapmalarına katkı sunacak."