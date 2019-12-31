Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden - Son Dakika

Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden

6 saat önce

Bitlis'te özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin, okullarında açılan atölyede ürettiği galoşlar kentteki kamu kurumlarına satılıyor.

Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden, System.String[]

Bitlis'te özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin, okullarında açılan atölyede ürettiği galoşlar kentteki kamu kurumlarına satılıyor.

Özel servislerle evlerinden alınarak eğitim gördükleri Ahmet Eren Eğitim Uygulama Okuluna götürülen öğrenciler, buradaki atölyede çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor.

Engelleri nedeniyle birçok işte çalışamayan öğrenciler, ikinci yuvaları haline gelen okulda, galoş üretiminin yanı sıra ahşap, seramik boyama ve resim atölyelerinde eğitim alıyor.

Öğretmenleri eşliğinde ürettikleri galoşları kentteki devlet kurumları ile sipariş aldıkları özel iş yerlerine satan öğrenciler, bu sayede el becerilerini de geliştiriyor.

Okul Müdürü Onur Ayördü, AA muhabirine, öğrencilerin, mezuniyetinden sonra toplumda statü sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

İlkokul ve ortaokul ile lise çağındaki öğrencilere eğitim verdiklerini anlatan Ayördü, "20 öğrencimiz galoş üretiyor. Bu, kendilerini topluma gösterme ve sosyalleşmeleri açısından önemli." dedi.

"Haftada ortama 3 bin galoş üretiyorlar"

Ayördü, eğitimler sayesinde kendini geliştiren öğrencilerin galoşları yardım almadan üretmeye başladığını anlattı.

Satıştan elde edilen gelirle engellilerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Ayördü, şöyle konuştu:

"Çocuklar kazandıkları parayı istedikleri yerde harcayabiliyor. Bazen bu parayla çeşitli ürünler alarak öğretmen ve arkadaşlarına ikram ediyorlar. Bu atölyelerle engellilerin meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle bir galoş üretim atölyesinde rahatlıkla çalışabilecek durumda. Bir şeyleri başarabileceklerinin farkına vardılar. Toplumsal kabulü ilk burada gerçekleştiriyoruz. Burada yaptıkları ürünleri sergiliyoruz. Haftalık ortama 3 bin galoş üretiyorlar."

Atölyelerde çalışan engelliler ise meslek öğrendikleri için mutlu olduklarını, bu sayede hem eve mahkum olmaktan kurtulduklarını hem de yaptıkları ürünleri satarak para kazandıklarını kaydetti.

Ahmet Eren, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu
Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü

Son Dakika Haberleri
18:42 MSB, 2019'daki faaliyetlerin anlatıldığı bir video yayınladı - Son Dakika
18:40 Zonguldak ergün atalay: hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz - Son Dakika
18:40 İstiklal caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi - Son Dakika
18:40 Ankara milli piyango yılbaşı özel çekilişi - Son Dakika
18:40 Pompeo'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakanı Abdülmehdi'ye "İran" uyarısı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:46:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]