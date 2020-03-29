Bitlis'te lapa lapa kar yağışı - Son Dakika

Bitlis'te lapa lapa kar yağışı
6 saat önce
Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Nisan ayına sayılı günler kala Bitlis'te yağan lapa lapa kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Günlerdir Bitlis'te yağan yağmur, akşama doğru yerini kar yağışına bırakırken, çok az sayıda sokakta bulunan vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Baharı beklerken lapa lapa karla karşılaşan Bitlisliler, korona virüs nedeniyle kar yağışını evlerinin camından izlediler. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:17 Kaynak: İHA
Son Dakika Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi